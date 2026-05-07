Las redes sociales de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) volvieron a vestirse de rojo carmesí este jueves 7 de mayo, el mismo día en que Ruccy Oscco asumió la alcaldía tras la vacancia del hasta entonces burgomaestre Víctor Hugo Rivera Chávez.

El cambio visual no pasó desapercibido para los arequipeños, pues el rojo carmesí es considerado el color emblemático e históricamente asociado a la identidad de la Ciudad Blanca.

Dicho color había sido desplazado desde el 1 de enero de 2023, cuando Rivera Chávez tomó posesión del cargo e impuso un fondo celeste intenso con el nombre de la ciudad en blanco y el eslogan “Ciudad con humanidad...”, una paleta de colores que fue asociada con su partido político.

El rojo carmesí, presente en la bandera y el escudo de Arequipa, regresa así a la imagen oficial del municipio.

Cabe mencionar que antes de Rivera Chávez, en la gestión de Omar Candia se mantuvo este color.

OTRAS ACCIONES

Otra de las acciones de la alcaldesa Ruccy Oscco Polar, quien terminará la gestión 2023-2026, es que las mamparas instaladas en los pasadizos de la alcaldía de la MPA durante la gestión de Rivera Chávez fueron retiradas.

Oscco Polar afirmó que su administración será “de puertas abiertas” y no hermética, tras asumir funciones. Ordenó el desmontaje de las estructuras de vidrio colocadas en los pasadizos del Palacio Municipal y esta acción terminaría este sábado 9 de mayo.