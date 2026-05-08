La crisis administrativa que dejó el vacado alcalde Víctor Hugo Rivera terminó por convertir a la Municipalidad Provincial de Arequipa en escenario de confusión, y enfrentamientos políticos. La aceptación de renuncias de funcionarios clave y el cese de otros 31 servidores, firmados en el último día de su gestión sin dejar reemplazos designados, ni entrega de cargos, desencadenaron hoy un episodio de desorden institucional: la suspensión forzada de una sesión de concejo extraordinaria.

La sesión había sido convocada por Rivera Chávez el martes 5 de mayo, un día antes de su salida, para las 11:30 de la mañana de hoy viernes con un único punto de informe de la Contraloría. Sin embargo, tras la asunción de cargo ayer de la nueva alcaldesa, Ruccy Oscco, y ante la ausencia de Secretaría General, los regidores fueron comunicados la tarde de ayer jueves sobre la suspensión de la sesión. El problema fue que dicha notificación no llegó por los canales oficiales, a través de la oficina de Secretaría General, sino según indicaron algunos concejales, a través un chat por parte de la autoridad.

La regidora Ingrid Carpio cuestionó que la suspensión se comunicara mediante un chat y no mediante un documento emitido por Secretaría General, como exige el procedimiento municipal. Por su parte, la concejal Mayra Sumari responsabilizó directamente a Rivera Chávez por el vacío administrativo generado al aceptar la renuncia de la secretaria general Tatiana Cervantes sin dejar a un funcionario encargado. “No se puede desarrollar una sesión sin Secretaría General porque es quien verifica el quorum, quien redacta el acta y vela por el cumplimiento de un procedimiento formal”, sostuvo.

CONSTATACIÓN POLICIAL

La incertidumbre fue tal que el regidor José Suárez convocó a los policías de la comisaría Santa Marta para solicitar una constatación policial y dejar constancia de la suspensión de la sesión. Aunque reconoció haber sido avisado de la suspensión la tarde anterior, precisó que la comunicación provino de un número desconocido y no de una fuente institucional. Argumentó que solicitó la presencia policial “para salvaguardar responsabilidades”.

El desorden administrativo ocurre un día después de que Ruccy Oscco asumiera el despacho de alcaldía y dejara sin efecto la resolución firmada por Rivera el pasado 6 de mayo, mediante la cual cesó a 31 funcionarios municipales, entre asesores, gerentes y subgerentes. Con esa decisión, la nueva autoridad buscó restituir a los servidores en algunos cargos.

Sin embargo ello no sucedió con los cargos claves de una administración municipal como la gerencia municipal y secretaría general, pues Pablo Salinas y Tatiana Cervantes, respectivamente presentaron sus cartas de renuncia y el exalcalde aceptó las dimisiones, pero no nombró a otros para que la administración pública continúe mientras la nueva autoridad nombre a su personal de confianza.

A esta situación se suma que la alcaldesa no se encontraba en la municipalidad para informar si ya se cuenta con los profesionales, por asistir al agasajo por el Día de la Madre.