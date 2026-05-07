Exalcalde de Arequipa cesó a 31 funcionarios y afectó administración municipal

Minutos antes de abandonar la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), el exalcalde Víctor Hugo Rivera Chávez dispuso el cese de 31 funcionarios de confianza, entre ellos asesores, gerentes y subgerentes, mediante la Resolución de Alcaldía N.° 109-2026-MPA.

La decisión fue adoptada el mismo día en que se conoció oficialmente la notificación de su vacancia, situación que ha generado cuestionamientos debido a que, según especialistas, correspondía a la nueva alcaldesa, Ruccy Oscco, ratificar o retirar la confianza a dichos funcionarios.

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari, señaló que, si bien los cargos de confianza dependen directamente de la autoridad que los designa, tras la vacancia de Rivera la continuidad o remoción de esos funcionarios debía quedar en manos de la nueva autoridad.

“La vacancia no debe interferir con el funcionamiento administrativo de la municipalidad”, sostuvo el jurista, al advertir que la medida genera inestabilidad institucional y afecta la continuidad de los servicios públicos, porque hay documentos que firmar.

Sumari explicó que la salida masiva de funcionarios podría paralizar áreas sensibles de la administración municipal y perjudicar directamente a los ciudadanos. Aunque algunos puestos estratégicos, como la Gerencia Municipal y la Secretaría General, no fueron removidos, sí se dispuso el cese de responsables en oficinas clave como Desarrollo Urbano, Presupuesto y Gestión de Riesgo de Desastres.

A criterio del decano, la actuación de Rivera no configuraría un delito; sin embargo, consideró que se trata de una decisión “no ética ni políticamente adecuada”, debido a que fue tomada cuando sus facultades como autoridad ya estaban limitadas por el proceso de vacancia.

“Firmar una resolución el mismo día en que se oficializa la vacancia termina afectando la estabilidad administrativa y, finalmente, a la ciudadanía”, remarcó.

FUNCIONARIOS CESADOS

Entre los funcionarios cesados figuran el gerente de Administración y Finanzas, el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el gerente del Centro Histórico, la subgerenta de Gestión de Riesgo de Desastres, el gerente de Desarrollo Urbano, el subgerente de Obras Públicas.

También figuran el gerente de Servicios al Ciudadano, el subgerente de Gestión Ambiental, funcionarios de Promoción Social y Participación Ciudadana; además de responsables de Registro Tributario, Circulación y Educación Vial, entre otros.