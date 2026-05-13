Empresarios, comerciantes, dirigentes de las MYPES, representantes de construcción civil y transportistas conformaron la asociación Integración Democrática para el Desarrollo del Perú (INDP), organización que busca impulsar una agenda orientada a atender los principales problemas de Arequipa y articular a distintos sectores de la región.

El presidente de la asociación, Claudio Cavallero García, explicó que la organización reúne a representantes de diferentes rubros y gremios con la finalidad de “hacer una sola fuerza por Arequipa”. Además, indicó que la asociación civil sin fines de lucro se encuentra inscrita en Registros Públicos desde el año 2021.

A RESOLVER

Según Cavallero, uno de los principales temas que buscan abordar es la problemática del transporte y el estado de las vías de acceso a la ciudad. El dirigente sostuvo que el crecimiento de la población y del parque automotor no ha sido acompañado por obras de infraestructura vial que permitan mejorar la transitabilidad en Arequipa.

“Queremos que se arregle el problema del transporte en Arequipa, no solamente el transporte interno de la ciudad, sino también las carreteras que tenemos de acceso y salida”, manifestó.

Asimismo, señaló que la asociación buscará reunirse con candidatos y futuras autoridades locales y regionales para plantear propuestas y participar en mesas de trabajo relacionadas con el desarrollo de la región.

En esa línea, indicó que el gremio pretende convertirse en un articulador entre la sociedad civil y las autoridades.

Cavallero cuestionó el estado actual de la ciudad y afirmó que Arequipa debería encontrarse en mejores condiciones de desarrollo. Además, refirió que la organización se mantendrá abierta a la incorporación de más gremios y asociaciones que busquen trabajar en favor de la región.

“Se tomarán varios puntos que se necesitan y se expondrán a las autoridades”, agregó.