Un grupo de avezados delincuentes redujo a integrantes de una familia y les arrebató sus mochilas y carteras con celulares, dinero, documentos y otras pertenencias, cuando se encontraban esperando un vehículo en la avenida Buenos Aires del asentamiento El Obrero, a un costado de la unidad de Transportes y exBase de Serenazgo, en Sullana.

El hecho se registró a las 8:52 de la noche del último martes, cuando tres hampones llegaron a la cuadra 4 de la avenida Buenos Aires, cerca del frontis de Motorepuestos Erick, donde descendieron tres de ellos: dos de polo blanco y uno de negro.

Sin importarle los gritos de los niños que estaban con ellas, se dirigieron violentamente a las cuatro mujeres. A una le arrebataron su mochila, mientras que a dos más que pretendieron correr, les quitaron sus carteras. Asimismo, persiguieron por una calle a otra y le sustrajeron su celular y otras pertenencias.

Tras lo ocurrido, fugaron e incluso uno de ellos se quedó para amenazar a las agraviadas, pero luego subió a la mototaxi y huyeron por la misma avenida y sin rumbo conocido.

Ante lo sucedido, las agraviadas interpusieron la denuncia en la comisaría de este sector, cuyos efectivos policiales ya contarían con las imágenes de las cámaras de vigilancia que grabaron el asalto y les permitirá identificar a los autores de este hecho delictivo.

Mientras que los vecinos y dueños de establecimientos comerciales, pidieron patrullaje a pie y de civil por parte de las autoridades policiales y a Serenazgo, para capturar a los delincuentes que crean zozobra en la zona.

Además, pidieron la celeridad para la culminación de la obra de la avenida Buenos Aires que viene afectándolos considerablemente.