El canciller Carlos Pareja exhortó a los peruanos que residen en el extranjero a participar en la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio. Asimsimo, pidió a los miembros de mesa cumplir con sus funciones para asegurar el normal desarrollo del proceso electoral en el exterior.

El pronunciamiento se realizó durante una actividad oficial en la que el ministro abordó el avance logístico del material electoral destinado a las sedes fuera del país. En ese contexto, indicó que el proceso se encuentra en su tramo final de distribución.

El canciller destacó la importancia de que el proceso se desarrolle de manera ordenada y sin contratiempos. Señaló además que el objetivo es garantizar que la votación concluya dentro de los tiempos establecidos.

“Hago un llamado para que nuestros votantes en el extranjero salgan a votar, para que los miembros de mesa asistan con puntualidad para que puedan instalarse las mesas y los votantes puedan votar desde tempranas horas y entonces así todo terminará en orden y a la hora indicada, sin ningún tipo de tropiezo”, expesó.

#TuVotoCruzaFronteras | 🇵🇪🌎 “Más de 400 mil peruanos en el exterior ya hicieron historia en estas Elecciones 2026”.

El canciller Carlos Pareja anuncia que para este 7 de junio la Cancillería habilitará 218 centros de votación en el exterior, con nuevos locales en Medio Oriente y… pic.twitter.com/eM1CbTlgIC — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 31, 2026

Avance en el despliegue del material electoral

El titular de la Cancillería informó que el material electoral destinado a los peruanos en el extranjero ya ha sido distribuido en casi su totalidad. Según detalló, el avance alcanza un 99.75 por ciento del total previsto.

Asimismo, indicó que se espera completar la distribución en los días previos a la jornada electoral. Posteriormente, el material será trasladado a los locales de votación entre el viernes y el sábado.

“Creemos que entre hoy y mañana ya sea distribuido hasta el 100 % y que todo se realice con puntualidad”, precisó.

El funcionario explicó que esta etapa forma parte del cronograma establecido para garantizar la organización del proceso en el exterior. En ese sentido, precisó que las sedes diplomáticas coordinan la entrega final del material.

Para esta segunda vuelta presidencial, se han habilitado 218 centros de votación en distintos países. Esta cifra representa un incremento respecto a la primera jornada electoral realizada previamente.

Las autoridades señalaron que la ampliación de locales busca facilitar el acceso de los ciudadanos peruanos residentes fuera del país. El objetivo es garantizar una mayor cobertura del proceso electoral en el exterior.