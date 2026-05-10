Violento choque entre Bajaj y cisterna deja varios heridos en Pumahuasi

Un joven motociclista, identificado como Over Adill Carhuapoma Peña (20), encontró trágica muerte al estrellar su motocicleta contra un ómnibus de transporte interprovincial cuando se dirigía hacia la Vía Colectora, mientras que el pesado vehículo circulaba en sentido contrario.

El lamentable accidente de tránsito se registró hoy sábado 9 de mayo, aproximadamente a las 00:40 horas, en la carretera central Huánuco–Tingo María, a la altura del Gobierno Regional, a pocos metros del puente Señor de Burgos.

Según las primeras investigaciones, el joven habría intentado esquivar un hueco en la vía, pero no logró retornar a tiempo a su carril, encontrándose de frente con el bus, que presuntamente también se desplazaba a excesiva velocidad.

SEVEROS DAÑOS MATERIALES

Producto del fuerte impacto, la motocicleta de placa 7802-BW, marca Wanxin, de color rojo y blanco, quedó totalmente destrozada; mientras que el conductor terminó a un costado de la carretera, perdiendo la vida de manera instantánea debido a la violenta colisión.

El chofer del ómnibus, identificado como Edwar Santos Baldeón Tomaylla (40), fue detenido y trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, previa comunicación con el representante del Ministerio Público.