Un accidente de tránsito se registró en el sector de Pumahuasi, en la subida hacia La Victoria, donde un vehículo menor tipo Bajaj terminó con severos daños tras impactar contra una cisterna, según reportaron testigos del hecho. Producto del accidente, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital de Tingo María para recibir atención médica.

Entre los ocupantes afectados se encontrarían Jaime Bardón Salazar (54), conductor del Bajaj; Florinda Ponce Ferrari (65); Juan Cántaro Diego (61); y Natalia Diana Gamarra Rojas (30). Asimismo, un menor de iniciales V. I. S. G., de 6 años, también resultó herido; su identidad se mantiene en reserva por tratarse de un niño.

VEHÍCULO MENOR DESTROZADO

Las imágenes del lugar evidencian que la unidad menor quedó prácticamente destruida, con varias de sus partes esparcidas sobre la vía producto de la fuerte colisión.

De acuerdo con versiones preliminares, el vehículo pesado se habría retirado del lugar tras el accidente, información que deberá ser corroborada por las autoridades. Personal de la Comisaría de Pumahuasi, al mando del teniente Orlando Paredes, realiza las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del hecho y determinar responsabilidades.