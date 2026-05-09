Efectivos del Área de Policía Fiscal del Departamento de Investigación Criminal de Huánuco intervinieron dos vehículos de transporte de encomiendas que trasladaban productos presuntamente de contrabando, entre ellos prendas de vestir y zapatillas de reconocidas marcas.

La intervención ocurrió la tarde del jueves en el peaje de Chasquitambo, ubicado en la provincia de Ambo. Durante la inspección de la carga, los agentes verificaron que los conductores no contaban con la documentación que acreditara la procedencia legal de varias prendas de vestir de la marca Disney, las cuales eran transportadas en cajas con destino a la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín.

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En un segundo vehículo, la Policía halló 23 paquetes que contenían zapatillas de la marca Columbia. Asimismo, se encontraron motores, neumáticos para motocicleta, aros de metal y diversos repuestos.

Según manifestó el conductor, los productos tenían como destino las regiones de Puno, Piura, La Libertad, Áncash, Lima y Madre de Dios. Al igual que en el primer caso, no presentaba la documentación requerida para el traslado de la mercadería fuera de la zona de tratamiento especial de la Amazonía.

Toda la mercadería incautada fue valorizada aproximadamente S/ 120 mil. Las autoridades informaron que las personas responsables del envío de los productos estarían involucradas en el presunto delito aduanero de contrabando.