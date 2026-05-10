La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, bajo la dirección del Francisco Pérez Naupay, expresó su profunda preocupación por las condiciones ambientales que afectan a la Institución Educativa n.° 33138 Jactay Puelles, ubicada en el centro poblado de Santo Domingo de Nauyán.

El último 7 de mayo de 2026, una comitiva especializada integrada por Gilma Rojas Nicolas, especialista de Educación, y Ronal Zevallos Zambrano, coordinador local de PREVAED, se constituyó en el plantel para verificar las denuncias relacionadas con el incremento de polvareda y olores molestos que estarían perjudicando la salud de los estudiantes.

Durante la inspección, contó con el acompañamiento del director del centro educativo, Juan Alejandro Andrade Rosales, se constató la presencia crítica de material particulado en aulas, mobiliario, patio y área de cocina.

Según el informe técnico y las declaraciones del directivo, esta problemática estaría vinculada al tránsito constante de vehículos pesados que circulan por la vía de acceso hacia el relleno sanitario de Chilepampa.

MOLESTIAS EN LOS ALUMNOS

La situación no solo genera incomodidad durante las horas de clase, sino que además habría ocasionado posibles cuadros de irritación y molestias respiratorias entre los alumnos. Frente a ello, la UGEL Huánuco remarcó que estas condiciones vulneran el bienestar y el derecho de los escolares a desarrollar sus actividades en un ambiente saludable, en concordancia con el principio del interés superior del niño.

Asimismo, se identificó que la institución educativa no cuenta con servicio de agua potable y depende del abastecimiento semanal mediante cisternas, situación que incrementa los riesgos de salubridad.

Para mitigar estos riesgos, se acordó remitir el acta de inspección a las instancias correspondientes con el fin de gestionar acciones correctivas junto a la Municipalidad Provincial, la DIRESA y el OEFA.

EL POLVO ES UN GRAN PROBLEMA

Entre las principales recomendaciones figura la implementación urgente de medidas para reducir el polvo en la carretera, así como la ejecución de evaluaciones técnicas ambientales y sanitarias exhaustivas, con el objetivo de garantizar una respuesta interinstitucional que permita preservar la continuidad del servicio educativo en condiciones adecuadas.

Por su parte, la dirección del plantel se comprometió a actualizar su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y activar las Brigadas de Educación Ambiental para desarrollar jornadas de limpieza general con apoyo de los padres de familia. Estas acciones incluirán el acondicionamiento del ingreso al colegio y la mejora de la señalización de emergencia.

Finalmente, se gestionará ante el Centro de Salud de Nauyán Rondos una evaluación médica integral para todos los estudiantes, a fin de garantizar la atención oportuna frente a cualquier afectación derivada de esta problemática ambiental.