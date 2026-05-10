Según las redes sociales, una escena de terror se registró la mañana de ayer sábado en el Jr. 28 de Julio de la localidad de Yanahuanca (región Pasco), donde un violento accidente de tránsito dejó a dos personas gravemente heridas en medio de una calle altamente concurrida.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad y la versión de los testigos, el irresponsable conductor de la camioneta roja de placa W6P-787, perteneciente a la empresa Grupo Pawa SAC, circulaba a excesiva velocidad cuando impactó brutalmente a sus víctimas, arrastrándolas varios metros sobre la vía y dejándolas totalmente heridas y ensangrentadas. Todo en escasos segundos.

De acuerdo a las imágenes, que circulan por todas las ventanas digitales, ambas víctimas cruzaban la calle en sentido contrario, pero tuvieron la mala suerte de encontrarse al medio, casi chocándose, justo en la dirección de la camioneta, siendo brutalmente embestidos y arrastrados.

IRRESPONSABLE HUYÓ

Lo más indignante del caso es que, lejos de detenerse para auxiliar a los afectados, el conductor continuó su recorrido a toda velocidad, abandonando a las víctimas en el lugar en una situación desesperantes para los testigos. “Vecinos y transeúntes quedaron consternados al presenciar la crueldad e irresponsabilidad con la que actuó el chofer tras el terrible impacto”, se puede leer en algunas informaciones.

IDENTIFICADOS

Las personas afectadas fueron identificadas como Pierina Shullca Roque y Adiel Marcelo Laureano, quienes tuvieron que ser auxiliados de emergencia por personas de la zona y trasladadas para recibir atención médica inmediata.

La población exige que las autoridades actúen con firmeza y determinen responsabilidades, pues consideran inadmisible que continúen ocurriendo accidentes por presunta imprudencia y exceso de velocidad, poniendo en riesgo la vida de inocentes.

EL RESPONSABLE

A propósito del responsable -informó el periodista Bernabé Estrella- momentos después de la tragedia, la policía detuvo al conductor del vehículo, se trata Z.L.B.R. (59), quien comparecerá ante la justicia por su delito. Cabe resaltar que ambas víctimas están sumamente graves.