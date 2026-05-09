Los jueces de la Sala Mixta Descentralizada de Leoncio Prado ratificaron la condena de 15 años de prisión efectiva contra Fredy Durán Catón y Paolo Maldini Villanueva Trujillo, al hallarlos culpables del delito contra la salud pública, en la modalidad de transporte de sustancias químicas controladas destinadas a la elaboración de drogas tóxicas.

Los hechos se remontan a la noche del 8 de febrero de 2022, cuando agentes de la DEPOTAD Tingo María intervinieron un camión Isuzu de placa WET-890 en el distrito de Mariano Dámaso Beraún. Lo que aparentaba ser un cargamento rutinario de productos perecibles, como papa, zapallo y granadilla, ocultaba en el fondo de la tolva una gran cantidad de sustancias químicas.

BIDONES SOSPECHOSOS

Durante una minuciosa inspección, las autoridades hallaron 99 bidones azules que contenían un total de 2,515 kilogramos de acetona. De acuerdo con el acta fiscal, este insumo químico es utilizado en la tercera etapa de elaboración de drogas ilícitas, específicamente en la conversión de pasta básica de cocaína en clorhidrato de cocaína.

Las autoridades estimaron que con dicha cantidad de acetona se podría producir aproximadamente 251.5 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Los magistrados superiores concluyeron que existían suficientes elementos de convicción para confirmar la sentencia emitida en primera instancia. Además de la pena privativa de libertad, la Sala Mixta impuso a los sentenciados el pago de una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado.

Con este fallo, el Poder Judicial busca reforzar el control de las rutas utilizadas para el traslado de insumos químicos en la provincia de Leoncio Prado, considerada una zona estratégica para el abastecimiento de laboratorios clandestinos vinculados al narcotráfico.