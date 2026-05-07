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A pocos días de celebrarse el Día de la Madre, un lamentable hecho enluta a la provincia de Puerto Inca. Una joven madre habría tropezado accidentalmente y dejado caer a su hija recién nacida, quien perdió la vida poco después del incidente.

Según la versión brindada por la madre, de 24 años, el hecho ocurrió poco después del parto. Mientras cargaba a la bebé, habría resbalado accidentalmente, provocando que la menor cayera al suelo. Tras el accidente, la recién nacida quedó inconsciente y fue trasladada de inmediato al Centro de Salud de Puerto Inca; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

El médico de turno, Daniel Terezo Vásquez, informó que la neonata ingresó al establecimiento sin signos vitales. De acuerdo con la información recogida en el centro de salud, la menor ya no presentaba respuesta al momento de la intervención médica.

Fiscalía dispuso la entrega del cuerpo

Efectivos de la Policía Nacional acudieron a la morgue del establecimiento de salud para realizar las diligencias correspondientes al levantamiento del cuerpo, en coordinación con el Ministerio Público.

Por disposición de Ivana Augusto Acuña, fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puerto Inca, el cuerpo de la recién nacida fue entregado a sus padres, concluyendo así las diligencias iniciales de las autoridades.

El caso permanece en investigación por parte del Ministerio Público, que deberá determinar las circunstancias exactas del hecho, así como establecer si la caída reportada guarda relación directa con las lesiones que presentaba la menor.