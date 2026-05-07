



Pobladores del centro poblado de Paujil, ubicado en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, denunciaron que presuntos mineros ilegales ingresaron violentamente a sus terrenos, incendiaron viviendas y realizaron disparos para obligarlos a abandonar la zona.

Los afectados solicitaron la intervención urgente de las autoridades ante el avance de actividades vinculadas a la minería ilegal en este sector de la región Huánuco.

Uno de los denunciantes, Pascual Aróstegui, agricultor de la zona, relató que un grupo de aproximadamente ocho o nueve sujetos armados irrumpió en el lugar mientras construían una vivienda.

“Llegaron haciendo disparos y tuvimos que escapar para salvar nuestras vidas”, declaró el agricultor, quien aseguró que los atacantes buscan apropiarse de terrenos agrícolas para expandir actividades relacionadas con la minería ilegal.

Según indicó, los sujetos dejaron mensajes intimidatorios cerca de las viviendas incendiadas y al menos tres familias resultaron afectadas. “Nos dejaron sin nada, quemaron todo lo que había en la casa”, sostuvo.

FAMILIAS VIVEN CON TEMOR TRAS AMENAZAS

Otra de las afectadas, Nilsa Lino Abad, señaló que logró apagar parcialmente el incendio provocado en su vivienda antes de que fuera consumida totalmente por las llamas.

“Una casa se quemó por completo, pero en mi caso y en el de otro vecino logramos apagar el fuego”, manifestó. Sin embargo, denunció que los atacantes se llevaron pertenencias, víveres y objetos personales. “Nos dejaron sin víveres y sin nuestras cosas. Se llevaron todo”, afirmó.

La pobladora indicó que las amenazas comenzaron meses atrás, cuando desconocidos dejaron mensajes advirtiéndoles que abandonaran la zona.

TEMOR CRECIENTE

“Pensamos que no iba a pasar nada, pero ahora tenemos bastante temor”, expresó. Además, contó que su hija menor quedó afectada emocionalmente tras el ataque. “Mi hija está traumada y ya no quiere ir a la escuela”, agregó.

Los pobladores denunciaron que presuntos mineros ilegales ya operan con maquinaria dentro de terrenos agrícolas pertenecientes a familias de la comunidad. Según Pascual Aróstegui, los invasores pretenderían apoderarse de aproximadamente 120 hectáreas destinadas al cultivo de plátano, cacao, yuca y maíz.

DEFENSA LEGAL ADVIERTE AVANCE DE MINERÍA ILEGAL

El abogado Wellington Ventura, representante legal del centro poblado de Paujil, señaló que el ataque contra Pascual Aróstegui habría sido perpetrado por personas presuntamente vinculadas a actividades de minería ilegal.

“Esta persona habría llevado personal desconocido y, con apoyo policial, ingresó a la parcela del poblador generando un daño irreparable”, declaró.

Ventura afirmó que durante el ataque fueron destruidas viviendas, herramientas agrícolas y pertenencias familiares, dejando a los afectados en situación de vulnerabilidad.

“Se trata de una familia que ha quedado prácticamente en la calle”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el caso ya forma parte de una investigación fiscal bajo la carpeta fiscal n.° 231-2025.

CRECIMIENTO DE LA MINERÍA

El abogado alertó además sobre el crecimiento de la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca y aseguró que estas organizaciones emplearían métodos violentos para ocupar terrenos agrícolas.

“El modus operandi de estas personas es despojar violentamente a los comuneros para luego desarrollar actividades de minería ilegal”, denunció.

Finalmente, los pobladores y su defensa legal solicitaron la intervención inmediata de las autoridades policiales, fiscales y regionales para garantizar la seguridad de las familias afectadas y frenar el avance de actividades ilegales en la zona.