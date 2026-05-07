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El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), en coordinación con la Institución Educativa “Aplicación Rural UNHEVAL” de Huancanyacu, en el distrito de Cayrán, inicio con la implementación de las actividades contempladas en un convenio orientado a fortalecer la educación técnica y tecnológica en la zona.

La iniciativa comenzó con acciones dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes de Educación Básica Regular y contó con la participación del rector de la UNHEVAL, Guillermo Bocangel Weydert, así como del director regional de Educación, Kelvin Álvarez.

PIDE MÁS ACERCAMIENTO

Durante la actividad, el director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez, destacó la importancia de que la universidad acerque sus conocimientos e investigaciones a las comunidades rurales.

“El compromiso de las autoridades permite trascender y encaminar acciones concretas para mejorar los aprendizajes en beneficio de la juventud”, manifestó el funcionario, quien además expresó su satisfacción por retornar a la institución educativa.

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO

La responsable del proyecto, Yulissa Reyes González, presentó oficialmente el Programa de Emprendimiento, iniciativa promovida desde el Vicerrectorado de Investigación de la UNHEVAL, liderado por Víctor Cuadros.

El programa está dirigido a estudiantes del nivel secundario y cuenta con el acompañamiento de jóvenes de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas.

Según explicó Reyes González, la ejecución del proyecto se desarrollará en cuatro etapas. La primera contempla un proceso de sensibilización y diagnóstico; la segunda comprende la realización de doce talleres sobre emprendimiento, marketing, innovación y uso de tecnologías.

FERIA DE EMPRENDIMEINTO

La tercera etapa estará enfocada en el desarrollo y prototipado de productos elaborados a partir de recursos agrícolas de la zona. Finalmente, el proyecto culminará con una feria de emprendimiento que se prevé realizar en las instalaciones de la universidad.

Con esta iniciativa, las instituciones buscan fortalecer las capacidades de innovación, creatividad y formación técnica de los estudiantes, promoviendo además el desarrollo productivo y educativo en las comunidades rurales de Cayrán.