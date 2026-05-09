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En el centro poblado de San Sebastián de Micarín, en el distrito de Chavín de Pariarca, provincia de Huamalíes, el tiempo parece haberse detenido para doña Margarita Calixto Soto, una adulta mayor de 75 años que vive en medio del dolor, la precariedad y el abandono.

Sus familiares han intentado tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI); sin embargo, se enfrentan a una difícil situación debido a la falta de su partida de nacimiento original. Según relatan, el documento habría desaparecido o sido destruido durante los años del conflicto armado interno, dejando un vacío que hasta ahora no ha podido ser subsanado.

SIN ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES

Mientras los trámites avanzan lentamente entre oficinas y exigencias administrativas, la situación de la adulta mayor se agrava con el paso de los días. La ausencia de documentación le impide acceder a programas sociales y otros beneficios del Estado, pese a su condición de vulnerabilidad.

Sus allegados cuestionan la falta de respuesta de las instituciones encargadas de atender este tipo de casos, señalando que la demora la mantiene prácticamente invisible ante el sistema.

Más allá de la pobreza extrema en la que vive, la historia de doña Margarita refleja la difícil realidad de muchas personas afectadas por el conflicto armado interno, quienes hasta hoy continúan enfrentando obstáculos para ejercer plenamente sus derechos e identidad ciudadana.