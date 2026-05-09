Huánuco: recién nacida fallece tras caer de los brazos de su madre

Con motivo del Día de la Madre, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) compartió una serie de recomendaciones para adquirir un celular de manera segura, tomando en cuenta las necesidades y preferencias de cada usuario.

Antes de realizar la compra, la entidad recomienda evaluar el perfil de uso de mamá. Por ejemplo, si le gusta tomar fotografías, se puede priorizar un equipo con buena resolución de cámara; mientras que, si suele ver series o realizar videollamadas, se aconseja optar por un celular con pantalla amplia y batería de larga duración. Asimismo, es importante definir previamente el presupuesto disponible.

CONSEJOS DE OSIPTEL

Como segundo paso, OSIPTEL sugirió utilizar la herramienta digital “Checa tu equipo móvil”, disponible en Checa tu equipo móvil de OSIPTEL, la cual permite comparar precios de celulares ofrecidos por empresas operadoras y tiendas por departamento, tanto en equipos libres como con plan.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden encontrar más de 420 modelos registrados y aplicar filtros de búsqueda según rango de precios, memoria, tecnología 4G o 5G, calidad de cámara, tamaño de pantalla y capacidad de batería.

LA COMPRA SEGURA

Una vez elegido el equipo, la herramienta redirecciona a la tienda virtual seleccionada para concretar la compra de forma segura y al precio elegido, evitando compromisos de permanencia obligatoria con operadores por 12 o 18 meses.

OSIPTEL también recomendó que, en caso de adquirir un celular en tiendas físicas o establecimientos independientes, se solicite siempre boleta o factura para garantizar la procedencia y la garantía del equipo.

Además, aconsejó verificar que el código IMEI lógico del celular —visible al marcar *#06#— coincida con el IMEI físico impreso en la bandeja del chip o detrás de la batería del dispositivo.

Finalmente, los usuarios pueden comprobar si un celular ha sido reportado como robado, perdido, clonado o inválido ingresando a la plataforma Checa tu IMEI de OSIPTEL.