Conductor muere tras volcadura de camioneta en Huamalíes

Una camioneta se despistó la tarde de lunes 11 de mayo, cayó por una pendiente en la jurisdicción del distrito de San Pablo de Pillao. El accidente dejó dos pasajeros fallecidos y cinco heridos, entre ellos el conductor.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las cinco de la tarde, por causas que vienen siendo investigadas por representantes del Ministerio Público y agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT).

La unidad vehicular había partido de Huánuco con destino a la localidad de Pilcopampa. Sin embargo, al llegar a la altura del centro poblado de Parara, el conductor perdió el control y el vehículo terminó cayendo a un barranco.

Pobladores de la zona y de localidades vecinas acudieron rápidamente para auxiliar a los heridos, quienes quedaron atrapados en una zona de difícil acceso. Utilizando colchas como camillas improvisadas y sogas sostenidas por otras personas desde la carretera, lograron rescatar a los más graves.

LOS HERIDOS

Fueron trasladados inicialmente a un centro de salud cercano y posteriormente al hospital Hospital Hermilio Valdizán, donde quedaron internados.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Próspero Maiz Huertas y Walberto Fabián Durán. En tanto, los heridos son Rusbel Sandoval, Evanis Maíz, Naida Zúñiga, Jesús Onofre y Yamila Fabián.

Las primeras diligencias estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría de Acomayo, quienes también trasladaron al hospital para mantener bajo custodia al conductor, investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones.