El Comité de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales de La Libertad (COPREGESCON) realizó una sesión extraordinaria presidida por el prefecto regional, Carlos Rodríguez Rodríguez.

VER MÁS| La Libertad: Colegio de Arquitectos cuestiona nuevo diseño de muelle de Huanchaco

El objetivo fue fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales en la región, por lo que durante la sesión se abordó la problemática del caserío de El Edén, ubicado en el distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión, donde actualmente existe una controversia relacionada con terrenos y constancias de posesión vinculadas al centro turístico de la zona.

Los participantes también analizaron el escenario social generado por la construcción de la planta de beneficio de la empresa Igor, en el distrito de Huaranchal (Otuzco). Las autoridades expresaron su preocupación por la tensión social registrada en la zona.