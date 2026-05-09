Hoy se inicia la tercera fecha de etapa provincial de la Copa Perú en el distrito de Piura, con un doblete en el Estadio Municipal de Las Lomas, donde se enfrentarán a partir de las 2:00 p.m. Defensor Miraflores Vs. Deportivo Municipal de Casagrande y Joel Merino con Santa Rosa de Chaquira.

Mientras que en el estadio Municipal de La Unión, Sport Loma Negra define contra Águila Roja de Cura Mori, partido pactado para las 3:30 p.m.

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OTROS PARTIDOS

Mañana domingo, en el Estadio Manco Inca de Castilla, se jugarán cuatro encuentros a partir de las 10:00 a.m. Serán duelos de alto voltaje, con barras muy encendidas y donde en los 90 minutos no existe margen de error, pues solo los más fuertes seguirán en carrera.

A primera hora, Túpac Amaru (26 de Octubre) con Sport Callao (Castilla), luego Sport Amazonas contra Barcelona FC. (Almirante Miguel Grau); Defensor Túpac Amaru lo hace con Academia San Antonio y en el estelar se enfrentan San Miguel (Piura) con Águila Juvenil de El Tallán.

En el Estadio Zóilo Alama del sector Palominos de Tambogrande, el local Racing Club choca contra Piura Junior. a partir de las 3:30 p.m.

En el distrito de La Unión, este día volverá a ver fútbol cuando a partir de la 1:30 p.m. se enfrenten Academia Mospur contra Sinchi Roca de Tambogrande y luego el local Defensor La Unión recibe a Cultural Mixto.

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A CLASIFICAR

A las 3:30 p.m., en el campo deportivo El Golazo de Casagrande, el local Unión Sevilla FC. chocará ante Unión Nuevo Santa Rosa (Cura Mori).

En el Estadio 27 de Julio, Defensor Pozo de los Ramos se enfrenta a Academia Legados (Veintiséis de octubre) y finalmente, en el Estadio Olímpico 23 de Febrero de Almirante Grau, habrá un doblete entre Juventud 24 de Junio contra Deportivo Suipira (Las Lomas) y Sparta FC dirime contra Porvenir Huáscar (Castilla).

Cabe señalar que una vez terminada la fase provincial, se clasificarán dos equipos (campeón y subcampeón) que lucharán con los representantes de las demás provincias, buscando un cupo a la etapa departamental, tal como lo establecen los estatutos de la anhelada Copa Perú 2026.