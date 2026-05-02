Mañana, en ocho escenarios deportivos de la región, se juega la segunda fecha de la etapa provincial Copa Perú de la Liga de Fútbol de Piura.

En el Estadio Municipal de Las Lomas, a las 3:30 p.m., se enfrenta el local Deportivo Suipira Vs. Sevilla de Casagrande; en el Estadio Municipal de La Unión, Defensor Santa Rosa contra Santa Rosa de Chaquira.

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OTROS COTEJOS

En Castilla, en el Estadio Manco Inca, se disputarán desde las 10:00 a.m. los partidos entre Sport Callao con San Miguel; Sport Amazonas vs. Loma Negra; Piura Juniors contra Defensor Miraflores y Deportivo Túpac Amaru enfrenta a Defensor La Unión.

En el Estadio Palominos de Tambogrande habrá un doblete entre Sinchi Roca con Águila Roja y Racing Club contra Sparta FC.

Otro tanto sucederá en el Estadio 27 de Julio de Cura Mori, donde Unión Nueva Santa Rosa choca con San Antonio y Defensor Pozo de Los Ramos recibe a Joel Merino.

En el campo deportivo El Golazo de de Casagrande Deportivo Municipal se enfrenta a Porvenir Huáscar, mientras en el Estadio San Miguel de El Tallán, jugarán Águila Juvenil contra Cultura Mixto.

Finalmente, en Cura Mori, en el Estadio Olímpico 23 de Febrero Barcelona contra Academia Mospur y Juventud 24 de Junio ante Defensor Túpac Amaru.

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RESULTADOS

En la primera fecha se dieron los siguientes resultados: En el Grupo “A” Sport Loma Negra 2-0 Sinchi Roca, Águila Roja 2-1 Barcelona y Academia Mospur 1-0 Sport Amazonas. En el grupo “B”: Academia 3-5 a Legados; Sport Bolognesi 7-0 a Pozo de los Ramos y Joel Merino 1-1 con Defensor Santa Rosa.

Por el grupo “C”, San Antonio 1-0 Defensor Suipirá; Def. Túpac Amaru 1-0 Nuevo Santa Rosa y Sevilla 6-4 a Juventud 24 de Junio: mientras en el grupo “D”: Porvenir Huáscar 4-3 a Piura Jr.; Sparta FC 2-2 con Municipal y Def. Miraflores 1-1 con Racing Club.

Finalmente, en el grupo “E”: San Miguel 2-2 con Túpac Amaru; Cultural Mixto 2-1 a Sport Callao y Deensor Unión 2-1 a Águila Juvenil.