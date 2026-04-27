El “Rey de Copas”, Atlético Torino, resultó campeón absoluto de la Liga Distrital de Pariñas, dejando más abajo a Torino FC (subcampeón) y Once Amigos en el tercer lugar, todo ellos clasificados a la etapa provincial de la Copa Perú.

El histórico “Taladro del Norte” demostró toda su jerarquía en la gran final, imponiéndose por 5-1 frente a Torino FC., en un encuentro donde fue ampliamente superior de principio a fin, desatando la alegría de su fiel hinchada que se dio cita al Estadio Campeonísimo.

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A LA PROVINCIAL

Por su parte, el club Once Amigos logró quedarse con el tercer lugar tras vencer 1-0 a su similar Vargas Machuca, asegurando así su clasificación en la liga de fútbol talareña.

Cabe señalar que el equipo de Vargas Machuca fue sancionada por la Comisión de Justicia por los actos de violencia en el encuentro contra Atlético Torino y 3 de sus jugadores fueron sancionados con 1 fecha y uno con 3 fechas por agresión al arbitro.