Con el objetivo de garantizar la operatividad y eficiencia de la infraestructura hidráulica ante las precipitaciones pluviales registradas, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) realizó una visita técnica de supervisión al Proyecto Matagente, ubicado en la provincia de Chincha.

Trabajo de campo

La inspección fue realizada por especialistas y el equipo técnico de la Unidad Desconcentrada de Ica, quienes recorrieron distintos tramos del río Matagente y del río Chico para verificar el estado y funcionamiento de las defensas ribereñas y gaviones ejecutados como parte del proyecto. Durante la visita, se constató el adecuado desempeño de estas estructuras ante el incremento del caudal producto de las lluvias.

Asimismo, se supervisaron los canales de captación y las intervenciones en la quebrada El Carmen, evaluando puntos críticos y fortaleciendo las acciones de monitoreo permanente para asegurar la continuidad y eficiencia del sistema hidráulico

Cabe precisar que el proyecto ha sido diseñado considerando un tiempo de retorno de 100 años, con caudales de diseño de 1220 m³/s en el río San Juan, 610 m³/s en el río Chico y 610 m³/s en el río Matagente. Además, contempla una longitud total de diques de 59,247.71 metros, contribuyendo a la protección de 36 centros poblados, 2,952.4 hectáreas de área agrícola y 102 unidades productoras.

De acuerdo con la estación hidrológica CONTA del SENAMHI, se registró un caudal de 375.39 m³/s, correspondiente al umbral rojo (nivel de alerta). En ese contexto, el equipo técnico de la ANIN confirmó que la infraestructura viene respondiendo de manera favorable, contribuyendo a la reducción del riesgo de desbordes y a la protección de áreas agrícolas, viviendas y vías de comunicación en los distritos aledaños.

