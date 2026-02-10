La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) realizó una visita de supervisión al proyecto Matagente junto al Comité de Transferencia del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), en representación del Gobierno Regional de Ica. Esta actividad se llevó a cabo en el marco de proceso de transferencia de los activos del proyecto en la provincia de Chincha.

Recorrido de inspección

La jornada inició en la parte alta del ámbito del proyecto, con la charla introductoria a la comitiva por parte Unidad Desconcentrada de la ANIN en Ica y el gerente del proyecto. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión de coordinación para definir los tramos de visita e iniciar el recorrido de inspección.

La actividad comprendió los márgenes del río Matagente, donde se supervisaron estructuras como defensas ribereñas y rampas de acceso, así como los sectores de intervención en el río Chico, verificando activos como canales de captación y gaviones instalados.

Asimismo, la inspección incluyó la quebrada El Carmen, donde se revisaron los tramos de enrocado y las defensas ribereñas ejecutadas en esta zona. Como punto final de la visita, la comitiva visitó el tramo de la desembocadura del río Matagente en la playa Tambo de Mora, completando la verificación de los principales componentes del proyecto.

La jornada se desarrolló de acuerdo con la lista de activos del proyecto Matagente, lo que permitió constatar su estado actual como parte del proceso de transferencia hacia el PETACC, entidad que asumirá el mantenimiento de las infraestructuras para asegurar su operatividad y sostenibilidad en beneficio de más de 40 mil habitantes de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora, en la provincia de Chincha.

A través de este proceso liderado por la ANIN permitirá asegurar la adecuada operación y el mantenimiento oportuno de las infraestructuras de protección, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos y a la protección de las comunidades y actividades productivas de la provincia de Chincha, con una visión de sostenibilidad a largo plazo.

