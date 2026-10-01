El proceso de ordenamiento vehicular en la ciudad de Pisco continúa generando reuniones entre las autoridades municipales y los distintos sectores vinculados al transporte público. En ese marco, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, sostuvo un encuentro con representantes de uno de los gremios de mototaxistas que opera en la ciudad.

Ordenamiento vehicular

Durante la reunión, los transportistas expusieron su disposición a participar en las acciones que se impulsen para mejorar la organización del servicio y contribuir a un desplazamiento más ordenado dentro de la provincia.

Los integrantes del gremio también destacaron la posibilidad de mantener un canal de diálogo directo con la autoridad municipal, mientras que reiteraron su compromiso de brindar el servicio de transporte bajo condiciones de seguridad para los usuarios.

El encuentro forma parte de las conversaciones que viene desarrollando la Municipalidad Provincial de Pisco con los actores del transporte, en medio de las acciones orientadas a establecer medidas de ordenamiento vehicular.

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