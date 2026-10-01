Un Camino Diferente está “roto” de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Rosario Fernández Bazán, presidenta de esa agrupación, aseguró que este domingo 4 de octubre votará por candidatos de otras tiendas políticas para alcalde de Trujillo y gobernador de La Libertad.

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Le da la espalda

La dirigente del partido del huaco aseveró que no apoyará al postulante de esa agrupación a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Jesús Velásquez, porque no confía en él. “De llegar a la provincia, yo no voy a poner las manos al fuego ni voy a respaldar a las personas que no corresponden solamente por pertenecer a Un Camino Diferente”, aseveró.

Por el contrario, dijo que está apoyando la candidatura a la Alcaldía de Trujillo de Robert De La Cruz, quien va con Podemos Perú. Respecto al Gobierno Regional de La Libertad, aseguró que su voto irá al postulante de Perú Primero, Daniel Salaverry.

Agregó que al candidato del partido del huaco que sí apoyará será a Ángel Guzmán, que tienta la Municipalidad Distrital de Moche. “Mi voto va a ser este 4 de octubre para Robert De La Cruz en la provincia, para el Gobierno Regional a Daniel Salaverry y para el distrito de Moche por Ángel Guzmán, el huaquito mochero”, acotó.

Rosario Fernández también se pronunció sobre la campaña que ha iniciado Arturo Fernández a favor de los candidatos al municipio de Trujillo y al Gobierno Regional de La Libertad por el Partido Patriótico del Perú. Sobre esto indicó que ella no apoya a esa agrupación porque su hermano no postula a ningún cargo. “Él no es candidato, está respaldando así como yo estoy respaldando a mi huaco de Moche”, manifestó.

Convocada

En otro momento, la dirigente de Un Camino Diferente aseguró que el postulante a la Región por Somos Perú, Aldo Carlos Mariños, le ofreció postular al municipio de Trujillo por el partido del corazón, pero no aceptó.