Kimberly Munayco Aguirre, una joven madre de familia, está viva de milagro tras recibir una bala perdida en la cabeza. Según información médica ella respondió, favorablemente, a la operación y está en condición estable, pero necesita de un segundo procedimiento quirúrgico. Sus familiares invocaron a la comunidad chinchana que puedan aportar de manera solidaria para afrontar los gastos médicos.

Mujer necesita ayuda

Como se recuerda, la noche del 19 de setiembre, en la avenida Centenario, en el distrito de Grocio Prado, ocurrió un ataque criminal contra un mototaxi, que dejó el saldo de una persona fallecida (chófer) y dos pasajeros heridos. Entre los sobrevivientes esta Kimberly, quien recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Desde entonces ella esta hospitalizada y ha logrado superar los días más difíciles.

La madre de familia permanece en una clínica local donde fue operada de emergencia. En tres semanas, la paciente volverá a sala de cirugía para una segunda intervención y luego continuará con el proceso de rehabilitación. “Agradecer a todos por el apoyo hacia mí”, señala Kimberly quien esta viva de milagro. Para este domingo su familia organiza una pollada con la intención de reunir fondos para costear su recuperación absoluta.

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