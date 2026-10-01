Una nueva especie de lagartija fue descubierta en Arequipa por los investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), junto con especialistas internacionales, quienes la denominaron Liolaemus arequipensis sp. nov., en homenaje a la región donde fue hallada.

El reptil habita en las provincias de Castilla y Condesuyos, entre los 3,774 y 4,818 metros sobre el nivel del mar. Además, vive en pastizales, matorrales, bofedales y yaretales de la puna, sobre suelos rocosos, debajo de piedras o en túneles que excava en la base de la vegetación.

Se alimenta de materia vegetal y pequeños artrópodos, como arañas, escarabajos, chinches y larvas de insectos. Así también, es vivípara, pues sus crías se desarrollan dentro de la madre.

De acuerdo al artículo científico, durante años, algunas poblaciones fueron confundidas con otras especies por su gran parecido extremo. Para diferenciarlas, los científicos usaron análisis de ADN, estudios filogenéticos y examen de sus características físicas. Se distingue por sus escamas y por un marcado dimorfismo sexual: solo los machos tienen poros precloacales.

El estudio fue publicado el 23 de septiembre en la revista científica Diversity. En la investigación participaron los miembros del Departamento de Herpetología del MHN: Ling Huamaní-Valderrama, como autor principal; Cinthya Salas y Esther Salazar y el jefe del Departamento, César Aguilar Puntriano.