La Contraloría de la República advirtió una serie de deficiencias en la construcción de la obra de saneamiento y agua potable en las localidades de Quispe Bajo y Quispe Alto, en la provincia de Huancabamba. En la inspección no se encontró al personal clave propuesto por el contratista en el sitio de los trabajos, además de detectar deficiencias técnicas en las casetas de las unidades básicas de saneamiento.

Según el informe N° 017-2026-OCI/0451-SOO en la inspección a la obra de agua potable y saneamiento en las mencionadas localidades que se realizó el 17 de setiembre, se detectó que los trabajos ejecutados en las casetas de UBS no cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico.

Los auditores detectaron la presencia de residuos vegetales en la arena gruesa empleada para el preparado del mortero para asentado de ladrillos, incumpliendo la Norma E.070 de albañilería.

“Durante la visita de inspección, se advierte la presencia de materia orgánica (residuos vegetales) en el mortero utilizado para el asentado de ladrillos, conforme se indica en el Acta de Inspección N° 001-2026 del 17 de setiembre de 2026”, se lee en el informe de Contraloría.

También se observaron oquedades y cangrejeras en la superficie de concreto de los sobrecimientos debido a fallas en el vaciado y a una inadecuada compactación y vibrado del concreto fresco.

“...se advierte la presencia de cangrejeras en la superficie del sobrecimiento de las casetas de UBS, debido a deficiencias en el proceso constructivo del vaciado del concreto fresco, siendo necesario que se realice una adecuada compactación de la mezcla para evitar la porosidad de las estructuras”, agrega la comisión.

Recalcan que ambas anomalías comprometen directamente la calidad, resistencia, durabilidad y vida útil de las estructuras.

“Conforme se muestra en los paneles fotográficos, se evidencia que los trabajos ejecutados en las casetas de UBS no cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico y la norma aplicable, donde se advierten deficiencias durante el proceso constructivo de las partidas”, indica la Contraloría.

Además, se constató la ausencia del Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, el Especialista Ambiental y el Especialista en Calidad.

Explican que la ausencia del último de los nombrados impide asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos en la obra, asimismo la falta de seguridad e higiene perjudica la correcta implementación de medidas de seguridad, orden y limpieza para el personal de obra.

Los auditores subrayan que estos profesionales forman parte de los gastos generales con una participación del 100%, su ausencia podría ocasionar pagos por servicios no prestados, y por lo tanto la ausencia de los mismos contraviene las obligaciones estipuladas en el contrato y en la Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N.° 32069), al proseguir la obra sin contar con el plantel profesional ofertado ni haber tramitado su sustitución.