Un hombre fue asesinado a balazos a manos de sicarios, tras salir de un bar en el asentamiento Nueve de Octubre, en Sullana. La víctima intentó fugar corriendo por casi dos cuadras e ingresó a una vivienda para refugiarse, sin embargo, el criminal lo persiguió hasta el interior del inmueble y lo ultimó de siete disparos. Por la modalidad del ataque, la Policía no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

El crimen se registró la noche del último martes. Según se supo, los criminales habían estado esperando a la víctima que salga de un bar, situado en la esquina de la calle San Juan con transversal Miguel Grau, en el asentamiento Nueve de Octubre.

Cuando salía y se disponía a tomar una mototaxi, fue interceptado por uno de los criminales. Al percatarse de su presencia, el hombre intentó huir corriendo por casi dos cuadras e ingresó a la vivienda de una familia, ubicada en la misma transversal y cerca de la carretera Sullana-Tambogrande, donde el sicario lo siguió hasta el interior y lo acribilló a balazos.

Tras el ataque, la víctima quedó sin vida, sentada y recostada a la pared de la sala, ante el asombro de los ocupantes de la casa y los vecinos, quienes tuvieron que correr aterrorizados a refugiarse en sus hogares por temor a ser alcanzados por un proyectil.

El fallecido fue identificado como Edgar Dany Rojas García, de 34 años, natural de Tumbes. Su cuerpo fue ingresado a la morgue de Sullana, donde le practicaron la necropsia de ley.

La Policía Nacional, que realizó las diligencias y ha solicitado junto a la Fiscalía las imágenes de las cámaras de vigilancia, no descarta que, por la modalidad, el ataque responda a un presunto ajuste de cuentas.

Asimismo, una mujer fue alcanzada por los balazos cerca del bar y resultó herida. Ella fue trasladada al hospital de esta localidad y se supo que su estado sería estable.