Un ciudadano ecuatoriano de 27 años murió tras ser atacado a balazos cerca de una losa deportiva ubicada en la avenida Estibadores, en el Callao. La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las circunstancias y el móvil del crimen.

Tras el ataque, peritos de criminalística acordonaron parte de la vía para recoger evidencias. En la zona fueron encontrados aproximadamente seis casquillos de bala, según informó Buenos Días Perú de Panamericana TV.

Atacantes habrían llegado en motocicleta

De acuerdo con las primeras versiones, los responsables llegaron a bordo de una motocicleta y habrían efectuado inicialmente disparos al aire.

Posteriormente, al ubicar al ciudadano de 27 años dentro de la losa deportiva, habrían disparado directamente contra él. La víctima perdió la vida tras el ataque.

Testigos señalaron que los atacantes huyeron después de cometer el crimen. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identificación o captura de los responsables.

Policía investiga el móvil del crimen en el Callao

Los agentes y peritos recogieron evidencias tanto en las inmediaciones de la losa deportiva como en otro punto de la avenida Estibadores.

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con las diligencias para establecer el móvil del homicidio e identificar a los autores. Como parte de las investigaciones, se viene recogiendo la declaración de familiares de la víctima.