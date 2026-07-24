A una fecha para finalizar la fase de grupos de la etapa departamental de la Copa Perú, tres equipos se encuentran seguros en la siguiente fase, mientras que este domingo se disputará la última jornada de la primera fase donde se definirá el total de clasificados a la siguiente ronda.

Hasta el momento, solo tres equipos aseguraron el primer lugar de sus respectivos grupos: Atlético Torino (Grupo 2), Estudiantes de Buenos Aires (grupo 3) y Estrella Roja (grupo 4).

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SORPRESA

El club Deportivo Municipal quedaría fuera de la etapa departamental Copa Perú, un duro golpe para la afición de Vice, pues sería excluido por la etapa Departamental por no contar con Vigencia de Poder de la directiva.

Según el Artículo 17 del Reglamento de la CP 2026, establece que todos los clubes participantes de la Etapa Departamental deben contar con inscripción en Registros Públicos y vigencia de poder actualizada.

Este domingo los “Ediles” recibían a Torino de Talara en Sechura, pero la Liga Departamental de Fútbol de Piura no lo programó, en espera del fallo de la Comisión de Justicia.

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AL ROJO VIVO

En los demás grupos, la pelea continúa al rojo vivo, donde CCD San Martín Occidente, Juan Aurich de Pedregal, Deportivo 5 de Febrero son punteros en su grupo con siete unidades y, en el peor de los casos, en esta última fecha pasarían como los cuatro mejores segundo con 7 puntos.

Los que se juegan la vida son: Deportivo Municipal de Vice, Defensor Marcavelica, Jibaja Che de Huancabamba y Águila Roja. Todos tienen grandes posibilidades de avanzar a las siguiente fase.

Doce equipos clasificarán a la siguiente fase, los 8 campeones de grupos y los 4 mejores segundos, donde se formarán seis grupos con partidos de ida (29 de julio) y vuelta (2 de agosto). Los ganadores seguirán en carrera.