Mediante la Resolución N°008-2026-C-JLPFP, la Comisión de Justicia de la Liga Provincial de Fútbol de Piura, en aplicación de la Ley Nº30037, que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos, sancionó al Racing Club con dos años de suspensión.

El club quedó impedido de participar en competencias organizadas por la Federación Peruana de Fútbol y al pago de 1 UIT.

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INFORME

Los hechos se remontan al 31 de mayo, en el estadio Manco Inca, en el cotejo ante San Antonio y Racing Club por la etapa provincial de la Copa Perú.

Tras polémica definición por penales y según informe arbitral, hinchas y simpatizantes de Racing Club protagonizaron actos de violencia, trepando las mallas e ingresando al terreno de juego y al camerino de los árbitros para sustraer sus pertenencias y objetos valorizados en aproximadamente S/7,000.

Ahora se espera que el club infractor de Tambogrande, apele la sentencia de la Comisión de Justicia de la Liga Departamental.