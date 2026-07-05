Hoy se juega la segunda fecha de la primera fase de la etapa Departamental de la Copa Perú en la región Piura, con 6 partidos en diferentes escenarios.

Por el Grupo 1 se enfrentaban el debutante San Antonio de Piura ante Deportivo Municipal de Ayabaca, pero la Liga desistió de programarlo a este último, por haber dado Walk Over en la primera fecha ante Jibaja CH.

Mientras tanto, por el grupo 2, Deportivo Municipal de Vice jugará ante Diablos Rojos de Ignacio Escudero a partir de las 3:30 p.m. en el Estadio Sesquicentenario de Sechura.

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OTROS PARTIDOS

En el Estadio Municipal de Vichayal juegan el local Atlético Grau contra Estudiantes de Morropón a las 3:30 p.m. por el grupo 3. Mientras que en el siguiente grupo tampoco habrá programación, pues los dos equipos participantes ya jugaron y se enfrentarán en la tercera fecha.

Por el grupo 5, Deportivo Caysa de Chulucanas debuta ante el equipo 5 de febrero de Paita, a las 4:00 p.m., en el estadio Miguel García Esteves de Chulucanas. Aquí desistió de participar Tigres de Rodeopampa.

Por el grupo 6, Asociación Torino FC de Talara enfrenta a Águila Roja de Cura Mori en el Estadio Campeonisimo de Talara a la una de la tarde. El equipo Ciclón del Alto (Huancabamba) chocará ante Sport Chorrillos de Máncora en el estadio Potenciano Choquehuanca por el grupo 7.

Finalmente, Defensor Marcavelica de Sullana debuta ante Sport Bolognesi de Vice a partir de las 3:00 p.m. en el Estadio Las Palmeras. Partido de pronóstico reservado.