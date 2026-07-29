Neymar Jr. confirmó este miércoles que no volverá a vestir la camiseta de la selección brasileña, poniendo fin definitivo a su trayectoria internacional con la pentacampeona tras la eliminación de la Copa del Mundo 2026, a pesar de los rumores que corrieron en redes sociales en el último mes.

“Mi momento en la Selección Brasileña... yo creo que ya pasó. Hice historia ahí, soy muy feliz. Viví muchas cosas ahí. Di mi sangre, mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más”, expresó el delantero del Santos en la zona mixta tras el pase a octavos de la Copa Sudamericana.

Neymar anunció su retirada de la ‘Canarinha’ tras el duro golpe que supuso la eliminación de Brasil a manos de Noruega en los octavos de final del Mundial en Norteamérica, pero luego algunas publicaciones en redes sociales levantaron la sospecha sobre la posible presencia del crack en 2030.

“Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí (en el MetLife Stadium de Nueva Jersey) y termino aquí. Ahora se acabó”, dijo el atacante de 34 años en declaraciones al canal brasileño GeTV tras la eliminación.

Sin embargo, su padre publicó una carta abierta en la que le pedía que continúe vistiendo la camiseta verdeamarela, y en las últimas semanas se viralizó un vídeo de un aficionado hecho con inteligencia artificial en el que se veía a Neymar en 2030 sosteniendo la Copa del Mundo.

A este último vídeo, Neymar respondió con emojis de emoción, lo que despertó el debate sobre si su retiro se mantenía efectivo.

Fin a las especulaciones

Consultado este miércoles por periodistas, el 10 puso fin a las especulaciones y a su andadura en la pentacampeona del mundo tras haber disputado cuatro Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En ninguna de sus participaciones levantó el título. Su mejor resultado fueron las semifinales de Brasil 2014, en las que, sin él presente por lesión, Alemania humilló a Brasil con un 7-1 que aún escuece.

En la última edición de 2026, que marcó su regreso a la absoluta después de casi 1 000 días de ausencia por diversos problemas físicos, fue un actor secundario para el seleccionador Carlo Ancelotti.

El técnico italiano, sin embargo, lo sacó desde el banquillo en el minuto 67, cuando el marcador estaba 0-0, para intentar desequilibrar la eliminatoria ante Noruega. Poco después llegó el doblete de Erling Haaland.

El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) consiguió maquillar el resultado al transformar un penalti en el tiempo de descuento.