Un gesto tan original como enternecedor se robó las miradas durante el reciente recibimiento a Lionel Scaloni en la localidad de Pujato. Un niño hincha, temeroso de que el estratega pueda dejar la dirección técnica de la Selección Argentina, sorprendió al entrenador con un “contrato” que le pedía continuar al frente de la Albiceleste hasta el Mundial 2030.

Como se recuerda, Scaloni, en la conferencia de prensa posterior a la final del Mundial 2026, dejó abierta la posibilidad de no continuar al mando, pues tener un equipo como en ese entonces sería complicado. Entre lágrimas, reconoció que necesita tiempo para definir qué hará de ahí en adelante.

Frente a este posible escenario, el DT recibió el cariño de cientos de personas que se acercaron hasta la puerta de su casa para expresarle sus saludos, pedirle una foto o un autógrafo. Entre ellos, estaba Franco Ottaviani, un pequeño con una sorpresa.

El pequeño llevó un papel con un escrito que sorprendió: “Contrato para el Mundial 2030”. Con una amplia sonrisa, Scaloni aceptó el particular pedido y firmó el documento improvisado, desatando la emoción del pequeño y las risas de todos los asistentes.

Tras el encuentro, el padre de Franco compartió en sus redes sociales un video, donde el pequeño aprovechó para emitir un mensaje: “Hola ‘Chiqui’, ya hice el contrato con Scaloni para el 2030, ahora te toca a vos”, dijo en referencia a Claudio Tapia.

El momento reafirma el enorme cariño que despierta Scaloni entre los hinchas argentinos, quienes lo consideran mucho más que un director técnico; es el líder de una generación que devolvió la ilusión al fútbol argentino tras la consagración en Qatar 2022.