El entrenador de FBC Melgar, Miguel Rondelli, comenzó a calentar el compromiso de mañana 25 de julio frente a Sporting Cristal, programado para las 20:00 horas en el estadio Monumental de la UNSA, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

El estratega argentino descartó que el conjunto celeste llegue en desventaja pese a su reciente participación en la Copa Sudamericana.

Rondelli consideró que la actividad internacional de Sporting Cristal no influirá en el desarrollo del encuentro, ya que ambos equipos reaparecieron tras la paralización de mes y medio por el Mundial 2026. “Seguramente Cristal vendrá a mostrar su juego, no hay ventaja porque está jugando el torneo internacional, han jugado de local y no hay desgaste por el viaje”, señaló.

Respecto a la conformación de su equipo, el técnico adelantó que no tiene previsto realizar modificaciones en la alineación que viene utilizando, salvo que detecte un bajo rendimiento en alguno de sus dirigidos. “El equipo está rindiendo como queremos”, afirmó, dejando en claro que mantiene plena confianza en el plantel.

El entrenador también destacó la evolución futbolística del cuadro arequipeño y aseguró que los jugadores vienen asimilando la idea de juego que pretende implementar. “Llevamos nueve partidos y en el último se ha mostrado lo que queremos, en el segundo gol con Cienciano. No vamos a llegar al 100%, pero sí mejoramos cada día”, señaló.

En cuanto al estado físico del plantel, Rondelli aclaró que Franco Zanelatto no presenta ninguna lesión y explicó que su ausencia en el último encuentro frente a Cienciano respondió únicamente a una decisión táctica.

Asimismo, informó que el mediocampista Horacio Orzán continúa recuperándose de un desgarro que se complicó y estima que podrá reincorporarse al grupo entre la cuarta y quinta fecha del Clausura. “Es el único lesionado y tenemos al resto en óptimas condiciones”, concluyó.