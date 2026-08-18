El director departamental de Estadística e Informática de Ica (INEI Ica), Lic. Héctor Martín Paredes Chávez, informó que, según los resultados provinciales y distritales de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, el departamento de Ica registra una población censada de 1 millón 016 mil 682 habitantes, equivalente al 3,1% del total nacional.

Población departamental

Asimismo, en el departamento de Ica se censaron 411 mil 162 viviendas particulares, que representan el 3,0% del total nacional. De ellas, 323 mil 790 (78,7%) se encontraban ocupadas: 319 mil 570 (77,7%) tenían ocupantes presentes y 4 mil 220 (1,0%) ocupantes ausentes. Además, 45 mil 156 viviendas (11,0%) se encontraban desocupadas y 42 mil 216 (10,3%) eran de uso ocasional o transitorio.

La provincia de Ica concentra 466 mil 220 habitantes, que representan el 45,9% de la población censada del departamento. Asimismo, registra 192 mil 684 viviendas particulares censadas, equivalentes al 46,9% del total departamental.

El distrito de Ica es el más poblado de la provincia, con 167 mil 147 habitantes, que representan el 35,9% de la población provincial. También registra el mayor número de viviendas particulares censadas, con 71 mil 703, equivalentes al 37,2% del total provincial.

En contraste, Yauca del Rosario registra la menor población de la provincia de Ica, con 1 mil 683 habitantes (0,4%), así como el menor número de viviendas particulares censadas, con 1 mil 430 (0,7%).

La provincia de Chincha concentra 267 mil 848 habitantes, equivalentes al 26,3% de la población censada del departamento. Asimismo, registra 99 mil 131 viviendas particulares censadas, que representan el 24,1% del total departamental.

Chincha Alta es el distrito más poblado de la provincia, con 79 mil 923 habitantes, que representan el 29,8% de la población provincial. También registra el mayor número de viviendas particulares censadas, con 27 mil 655, equivalentes al 27,9% del total provincial.

Por otro lado, Chavín presenta la menor población de la provincia de Chincha, con 859 habitantes (0,3%), mientras que San Juan de Yanac registra el menor número de viviendas particulares censadas, con 608 (0,6%).

Pisco concentra el 17,1% de la población departamental

La provincia de Pisco registra 174 mil 178 habitantes, que representan el 17,1% de la población censada del departamento. Asimismo, concentra 67 mil 840 viviendas particulares censadas, equivalentes al 16,5% del total departamental.

El distrito de Pisco reúne 75 mil 110 habitantes, que representan el 43,1% de la población provincial, y registra 26 mil 425 viviendas particulares censadas, equivalentes al 39,0% del total provincial. Por su parte, Huancano registra la menor población de la provincia, con 1 mil 845 habitantes (1,1%), y el menor número de viviendas particulares censadas, con 929 (1,4%).

La provincia de Nasca reúne 92 mil 572 habitantes, equivalentes al 9,1% de la población censada del departamento. Asimismo, registra 43 mil 463 viviendas particulares censadas, que representan el 10,6% del total departamental.

El distrito de Nasca concentra 32 mil 904 habitantes, que representan el 35,5% de la población provincial, y registra 13 mil 429 viviendas particulares censadas, equivalentes al 30,9% del total provincial.

Por otro lado, Changuillo registra la menor población de la provincia, con 2 mil 899 habitantes (3,1%), y el menor número de viviendas particulares censadas, con 1 mil 725 (4,0%).

La provincia de Palpa registra 15 mil 864 habitantes, que representan el 1,6% de la población censada del departamento. Asimismo, concentra 8 mil 044 viviendas particulares censadas, equivalentes al 2,0% del total departamental.

El distrito de Palpa reúne 8 mil 574 habitantes, que representan el 54,0% de la población provincial, y registra 3 mil 839 viviendas particulares censadas, equivalentes al 47,7% del total provincial.

En contraste, Tibillo presenta la menor población de la provincia, con 553 habitantes (3,5%), y el menor número de viviendas particulares censadas, con 369 (4,6%).

Los interesados pueden acceder a la información mediante la plataforma oficial disponible en: https://censos2025.inei.gob.pe/resultados

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