Barza Trujillo goleó 6-0 a Divisiones Menores JD Trujillo en el Estadio de Huanchaquito y se quedó con el subcampeonato de la fase distrital de futbol femenino, que organizó la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo (LDDFT).

Las dirigidas por Martín Adrianzén ganaron seis encuentros y solo cayeron en una oportunidad, ante Unión Dos de Mayo, cuadro que se coronó campeón. Ahora, se alistan para representar a Trujillo en la etapa provincial de la Liga de Ascenso Femenina 2026.

“Logramos el objetivo con un equipo joven en donde muchas buscaron mostrarse”, indicó Adrianzén, quien resaltó que entrenan los días viernes y sábado por la tarde, en el campo deportivo de la Casa de la Juventud de Trujillo. El estratega invitó a más jóvenes a sumarse al equipo.

Dentro del plantel de Barza Trujillo destacaron Xiomara Franco Cumapa, Fany Díaz, entre otras futbolistas.

BALANCE

Por su parte, Jorge Quezada, presidente de Barza Trujillo, resaltó el compromiso y entrega del plantel durante los dos meses de competencia.

“La constancia y la perseverancia son pilares del éxito en la vida. Nuestro club empezó este proyecto de participar en la liga de Trujillo el año 2023. Vamos a prepararnos para lo que será la provincial”, indicó Quezada.

Asimismo, destacó el apoyo de los padres de familia que respaldan a sus hijas durante este torneo distrital.

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