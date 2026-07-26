FBC Melgar venció 2-1 a Sporting Cristal en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en Arequipa, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

Con este resultado, el conjunto rojinegro sumó su segundo triunfo consecutivo y alcanzó a Universitario de Deportes en el primer lugar de la tabla con seis puntos.

El equipo arequipeño dominó gran parte del encuentro y abrió el marcador a los 28 minutos gracias a un golazo de tiro libre del argentino Nicolás Quagliata, quien sorprendió al arquero Diego Enríquez con un potente remate.

En la segunda mitad, el árbitro Jordi Espinoza sancionó un penal tras revisar la jugada en el VAR por una falta de Cristiano sobre Matías Lazo. Jhonny Vidales convirtió desde los doce pasos a los 62 minutos, ampliando la ventaja para los anfitriones.

Sporting Cristal reaccionó a los 76 minutos con un tanto de Irven Ávila, tras una asistencia de Maxloren Castro. Sin embargo, el descuento no fue suficiente para evitar la derrota del conjunto dirigido por Roberto Mosquera.

Con este resultado, Melgar llegó a seis puntos y comparte el liderato del Torneo Clausura con Universitario, mientras que Sporting Cristal se quedó con tres unidades tras disputar las dos primeras jornadas del campeonato.

45 + 6' ST | ¡LOS 3 PUNTOS SE QUEDAN EN AREQUIPA! 👊❤️🖤 Nuestros leones se impusieron en el marcador y sumaron un nuevo triunfo en la Casa del León. 🏟️🗻



📌 #Liga1Clausura / Fecha 2

📌 FBC Melgar 2 - 1 Sporting Cristal

⚽ Nicolás Quagliata

⚽ Jhonny Vidales#RugeMelgar… pic.twitter.com/IzGF3MpeEn — FBC Melgar (@MelgarOficial) July 26, 2026