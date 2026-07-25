Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Cusco FC en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Clausura, en un partido que se definió en los descuentos gracias al primer gol de Gianluca Lapadula con la camiseta crema. Alex Valera también anotó para el cuadro merengue.

El conjunto crema dominó gran parte del primer tiempo y abrió el marcador a los 20 minutos con un cabezazo de Alex Valera. Tras una revisión del VAR, el tanto fue convalidado, permitiendo que Universitario se fuera al descanso con la ventaja mínima.

En la segunda mitad, Cusco FC reaccionó y consiguió el empate a los 71 minutos por intermedio de Facundo Callejo, complicando las aspiraciones de los cremas. Gianluca Lapadula ingresó desde el banco a los 76 minutos para reforzar el ataque en busca del triunfo.

Miguel Silveira a la marca de Andy Polo. (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)

Cuando el empate parecía definitivo, una gran combinación entre Alex Valera y Gianluca Lapadula terminó con el delantero ítalo-peruano definiendo en el minuto 93 para sellar el 2-1 definitivo.

El agónico tanto significó el estreno goleador de Lapadula con Universitario y desató la celebración de los hinchas en el Estadio Monumental.