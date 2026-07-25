Los albos se ahogaron. Jugando en la incontrastable ciudad, el cuadro de Atlético Grau sucumbió ante su similar de Sport Huancayo por 2-0 por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Los goles locales fueron conseguidos por Javier Sanguinetti en dos oportunidades ante la pasividad de los visitantes que no pudieron conseguir un mejor resultado y además sufrió la expulsión de Lucas Acevedo desde los 24 minutos de juego.

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MEJOR

El equipo “Rojo matador” logró su primer triunfo en el Clausura que lo pedía a gritos, pues llegaba con 19 unidades y estaban obligados a ganar para alejarse de la zona de descenso.

Pero en el inicio se vio sorprendido por el Grau, que intentó sorprender por medio de Raúl Ruidíaz, pero sin fortuna. Hasta que a los 24’, el partido tuvo su punto de quiebre al ser expulsado Lucas Acevedo por fuerte foul contra Nahuel Luján y luego a los 30 minutos salió lesionado Raúl Ruidíaz, siendo reemplazado por Adrián Fernández.

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LOS GOLES

Para el complemento, el técnico local Richard Pellejero, movió sus fichas para buscar el gol que le dé la tranquilidad.

Éste llegó a los 52 minutos por intermedio de Javier Sanguinetti, quien luego de apilar defensores sacó un potente tiro de izquierda desde fuera del área y venció al “Pato” Álvarez, que venía siendo la figura del partido.

Cinco minutos más tarde, otra vez el jugador argentino Sanguinetti recibe pase dentro del área y de un tiro rasante al piso vence al portero albo para poner el score definitivo.

Los albos retroceden al puesto 7 con sus 3 puntos en el Torneo Clausura, mientras en la Tabla Acumulada está en el puesto 13 con 19 puntos, a sólo tres de la zona de descenso.

Ahora deberá recuperarse rápidamente para no perder terreno en el torneo y debe ganar el siguiente duelo a Sport Boys el sábado 1° de agosto, a las 3:00 p.m., en el Estadio de La Matanza.