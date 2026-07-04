La familia de Alonso Thomas Quiñones Vizcarra, de 34 años, continúa buscando información que permita dar con su paradero, luego de que se reportara su desaparición el pasado 27 de febrero de 2026 en la provincia de Ica.

Joven no habido

Según la alerta, Alonso fue visto por última vez alrededor de las 5:00 de la tarde en las inmediaciones del cerro Saraja, por la urbanización Santa María. Desde entonces, no se ha tenido noticias sobre su ubicación, lo que mantiene en permanente preocupación a sus seres queridos.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Alonso Thomas Quiñones Vizcarra mide aproximadamente 1.80 metros de estatura y pesa alrededor de 72 kilogramos. Al momento de su desaparición vestía un polo verde de manga corta, un pantalón jogger color verde y zapatillas del mismo color.

Sus familiares también informaron que el día en que fue visto por última vez se encontraba acompañado de una perrita de raza Boston Terrier, un dato que podría ayudar a la población a identificarlo o recordar algún detalle relacionado con su desaparición.

Tras más de cuatro meses sin conocer su paradero, los familiares han intensificado la difusión de su caso y hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda contribuir a su ubicación.

Las autoridades recuerdan que cualquier persona que tenga información sobre Alonso Thomas Quiñones Vizcarra puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 114 de la Policía Nacional del Perú o acercarse a la comisaría más cercana.

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