La desesperación se apodera de dos familias en Ica que, desde hace meses, buscan a sus seres queridos sin obtener respuestas claras de las autoridades. Se trata de Breiner Luis Pillaca Ccoyllo, de 23 años, y Jordano Antonio Ruiz Asturillo, de 25, dos jóvenes cuya desaparición mantiene en vilo a la región y ha expuesto la lentitud de las investigaciones policiales.

Búsqueda urgente

En el caso de Breiner, su hermano mayor relató que salió de su casa en Pueblo Joven Temístocles Rocha el pasado 23 de agosto rumbo a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica para realizar trámites académicos y nunca volvió. Desde entonces no se sabe nada de él. “Estamos desesperados, mi madre está destrozada y pedimos que se difunda su foto para encontrarlo”, declaró Freddy Pillaca, cuestionando además la falta de resultados en el rastreo de cámaras y del GPS de su celular.

Breiner había estudiado veterinaria en Chincha y buscaba trasladarse a otra carrera en Ica. Según sus familiares, era un joven tranquilo, sin vicios ni problemas. Hoy su ausencia ha dejado un vacío doloroso en su hogar y una exigencia urgente a las autoridades: redoblar la búsqueda antes de que sea demasiado tarde.

El segundo caso es el de Jordano Ruiz, desaparecido el 14 de febrero. Su madre contó que el joven, quien sufría de ansiedad y depresión, tenía la costumbre de caminar largas distancias desde Parcona hasta San Carlos, pero aquella madrugada salió de casa y nunca regresó. “Han pasado casi seis meses y no tenemos una sola pista”, lamentó la madre, mostrando su fotografía.

En un inicio se especuló que Jordano se habría ido con una pareja, pero su familia lo descartó: “Mi hijo no tenía enamorada. Incluso la policía pensó en un secuestro, pero jamás recibimos una llamada de extorsión”. La búsqueda se ha extendido hasta Pisco, Chincha, Nasca y Marcona, sin resultados.

Piden mayor compromiso de la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la ciudadanía en general para difundir los rostros de los jóvenes y aportar pistas que permitan hallarlos.

Cualquier información sobre Breiner Pillaca puede comunicarse al número 987 920 790, mientras que la familia de Jordano Ruiz mantiene líneas abiertas en redes sociales y medios locales. “Hoy pedimos ayuda porque mañana podría ser cualquiera”, expresaron en un llamado que refleja la desesperación de dos hogares que no pierden la esperanza de un reencuentro.

