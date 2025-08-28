Dos adolescentes de 15 años están siendo intensamente buscadas tras haberse fugado en la madrugada del martes 27 de agosto de la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ica, ubicada en la calle Alelíes N.º 152, en la urbanización San Isidro.

Ambas menores salieron del albergue alrededor de las 4:30 de la mañana y hasta ahora no se tiene información sobre su paradero.

Alerta de desaparición

Una de ellas es Solangie Bedoya Barreto, de nacionalidad peruana. Tiene tez mestiza, cabello negro, ojos negros, contextura delgada y mide aproximadamente 1.70 metros. Al momento de su desaparición vestía una polera de color negro, pantalón color crema y zapatillas blancas con detalles negros y líneas rojas.

La segunda adolescente es Yurleidy Conde Chico, de nacionalidad colombiana. También tiene tez mestiza, cabello y ojos negros, contextura delgada y una estatura aproximada de 1.60 metros. Vestía una polera negra, un pantalón jean azul y zapatillas de color negras.

Las circunstancias indican que ambas menores se habrían escapado juntas del centro de protección. Las autoridades han sido alertadas y se ha activado el protocolo correspondiente para su búsqueda.

Se solicita a la ciudadanía que, en caso de haber visto a alguna de ellas o tener información que ayude a ubicarlas, lo comuniquen de inmediato a la Policía Nacional del Perú o a la comisaría más cercana.

