La tranquilidad de Nasca se vio sacudida esta semana con el hallazgo de una adolescente de 14 años que había sido reportada como desaparecida desde el último lunes

Menor desaparecida

Durante varios días, su familia la buscó incansablemente y acudió a la Policía para exigir respuestas, mientras la menor, en medio de la angustia, logró comunicarse con un tío para pedir auxilio.

El desenlace llegó la mañana del sábado, cuando la joven fue encontrada en el hospedaje “El Ensueño”, situado a pocas cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad. La adolescente permanecía en una habitación en condiciones alarmantes, aparentemente bajo efectos de sustancias alucinógenas y rodeada de indicios de consumo de marihuana.

Según las primeras investigaciones, otro menor de edad habría sido quien gestionó la estadía de la adolescente. Ante ello, el recepcionista fue intervenido para rendir declaraciones y se dispuso la revisión de las cámaras de seguridad, con el fin de identificar a las personas que facilitaron la llegada de la menor al hospedaje. La información clave fue aportada por una compañera de estudios, quien reveló su paradero.

El caso ha encendido las alarmas en la población, que exige a la Municipalidad Provincial de Nasca reforzar la fiscalización en hoteles y hospedajes. Los familiares sostienen que este episodio refleja una preocupante falta de control en locales que siguen permitiendo el ingreso de menores, exponiéndolos a graves riesgos. Piden sanciones ejemplares y acciones inmediatas para evitar que situaciones similares se repitan en la ciudad.

