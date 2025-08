Maricielo, una menor de 14 años de edad, se encuentra desaparecida desde la noche del sábado, luego de salir de su vivienda en el sector de Camino de Reyes, distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Ica. Su madre, Maricruz Hernández Peña, vive horas de angustia y ha pedido apoyo a la población para dar con su paradero.

No es ubicada

Según relató la señora Hernández, su hija salió de la casa alrededor de las 8:30 p.m., aparentemente para asistir a una fiesta de cumpleaños por los 18 años. “Mi hija se salió por la sala, mi mamá me avisó que se había ido. Cuando salí, ya no la encontré”, declaró entre lágrimas.

Desde entonces, no se ha tenido noticias sobre el paradero de Maricielo. “No sé con qué rumbo se ha ido, no sé si está comiendo, no sé nada de ella. Por favor, pido que me ayuden a encontrar a mi hija, que vuelva a casa”, suplicó la madre visiblemente afectada.

Con voz quebrada, hizo un llamado directo a la menor: “Hija, por favor regresa. Estoy desesperada, te extraño mucho. No te voy a pegar, regresa, mami te espera”.

La denuncia ya fue presentada ante la Policía Nacional, que ha iniciado la búsqueda en coordinación con los familiares. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Maricielo comunicarse al número 902 937 957.

