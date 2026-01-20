Los vecinos de la Asociación de Vivienda El Nuevo Astramay, en el distrito de Parcona, denunciaron la falta de servicios básicos, especialmente de alumbrado público, una situación que —según afirman— arrastran desde hace más de diez años sin recibir atención de las autoridades.

En el abandono

La ausencia de luz ha convertido las noches en un riesgo permanente para las familias que habitan la zona. “Aquí todo es oscuro, nadie sale por miedo. Hay muchos robos, los ladrones entran a las chozas y varias veces los hemos tenido que sacar nosotros mismos”, relató una pobladora que asegura vivir en el lugar desde hace 12 años.

Ante este panorama, los vecinos hicieron un llamado público a candidatos, autoridades y empresarios que puedan brindar apoyo. “Necesitamos alumbrado, agua, no tenemos servicios básicos. Si algún empresario puede ayudarnos con postes y cables, al menos para tener luz en las calles”, señalaron.

Los pobladores indicaron que ya han realizado parte del trabajo por cuenta propia. “Los mismos vecinos hemos hecho los hoyos para los postes que faltan, también tenemos parte del cableado. Lo primero que queremos es la luz”, manifestaron.

Además del alumbrado público, las familias solicitaron acceso a agua potable, desagüe, pistas y veredas. La falta de luz también afecta la educación de los menores. “Los niños estudian sin luz, muchas veces hacen sus tareas con velas o solo en las tardes”, comentaron.

Finalmente, los vecinos reclamaron la ausencia del servicio de recolección de basura y pidieron que el camión compactador ingrese a la zona. “Tenemos más de una década aquí y seguimos en el olvido”, expresaron.

