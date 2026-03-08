Con una masiva jornada de limpieza en diversos sectores del distrito, la Municipalidad Distrital de Parcona dio inicio al programa de actividades por el 64° aniversario de su creación política.

Limpieza distrital

Las labores se realizaron durante los días jueves y viernes como parte de una estrategia orientada a reforzar el cuidado del ornato público y mantener al distrito entre los más limpios de la provincia de Ica.

Durante esta intervención se ejecutaron trabajos de barrido, limpieza y desarenado en importantes arterias del distrito, entre ellas la avenida Grau, avenida 7, avenida 8, Acomayo y Mantaro. Asimismo, las brigadas municipales intervinieron otros sectores como la zona de Micaela y la avenida John F. Kennedy, extendiendo las labores hasta áreas cercanas al cementerio y distintas calles de la zona alta de Parcona.

Las labores estuvieron a cargo del propio personal municipal, quienes participaron activamente desde el gerente municipal y funcionarios hasta trabajadores nombrados, administrativos y operativos.

De acuerdo con la comuna distrital, la jornada de limpieza marcó el inicio oficial del cronograma de celebraciones por el aniversario del distrito. Ese mismo día también se desarrolló una campaña gratuita de DNI electrónico 3.0, con la finalidad de facilitar a los vecinos el acceso a este importante documento de identidad.

Asimismo, se llevó a cabo un simposio informativo sobre prevención ante la temporada de lluvias, en el que se abordaron temas relacionados con las precipitaciones intensas, los riesgos de activación de quebradas y las medidas de preparación que deben adoptar las autoridades y la población.

Las celebraciones continuaron con diversas actividades recreativas y sociales, entre ellas una carrera de mozos y azafatas, el novedoso “Rally Mazamorrero” y un matrimonio civil masivo que permitió a varias parejas formalizar su unión. Con este conjunto de eventos, la municipalidad busca promover la integración de la comunidad y celebrar el aniversario del distrito con actividades dirigidas a toda la población, programadas del 5 al 17 de marzo.

