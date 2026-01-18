Desde la madrugada del sábado, la Municipalidad Provincial de Ica ejecutó una jornada de limpieza general en los exteriores del Coliseo Municipal, ubicado en la calle Lambayeque, como parte de las acciones previas al proyecto de construcción de un nuevo recinto deportivo.

Operativo sorpresa

Durante los trabajos, fueron retirados los puestos de venta de alimentos que funcionaban en el entorno del coliseo, principalmente locales de comida nocturna. Los comerciantes señalaron que hasta la noche anterior venían laborando con normalidad y aseguraron no haber recibido una notificación formal sobre el retiro, lo que calificaron como una acción sorpresiva e injusta.

Los afectados manifestaron que operan en la zona desde hace más de 25 años, algunos por casi tres décadas, y que en anteriores gestiones municipales se les permitió instalarse bajo la modalidad de alquiler. Asimismo, indicaron que mantienen procesos judiciales en trámite contra la municipalidad y que cuentan con medidas legales vigentes que, según afirman, respaldan su permanencia temporal.

Además, denunciaron el corte de los servicios de agua y energía eléctrica, así como la acumulación de residuos sólidos en inmediaciones de sus puestos, situación que consideraron una represalia por parte de la comuna provincial. Los comerciantes exigieron diálogo y una reubicación que les permita continuar con su actividad económica, de la cual dependen familias y personas adultas mayores.

En respuesta, el gerente municipal de Ica, Luis Humberto Vásquez Cornejo, señaló que la intervención corresponde a una campaña de limpieza y recuperación de espacios públicos, y precisó que los comerciantes no cuentan con contratos vigentes ni realizan pagos a la municipalidad. Indicó además que se trata de un bien de dominio público que debe ser liberado para la ejecución de una obra prioritaria.

El funcionario sostuvo que la ocupación del área estaría retrasando una inversión pública de gran importancia para la ciudad y que el municipio viene sustentando su posición ante el Poder Judicial, luego de que los comerciantes presentaran acciones legales. Añadió que las coordinaciones se realizan a través de la Gerencia de Asesoría Jurídica, aunque reconoció que el proceso aún no está cerrado.

La Municipalidad Provincial de Ica reiteró que el proyecto del nuevo Coliseo Municipal, aprobado por el concejo bajo la modalidad de Obras por Impuestos, busca dotar a la ciudad de un espacio moderno para actividades deportivas, culturales y artísticas.

